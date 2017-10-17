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Сирия: военные РФ доставили гуманитарную помощь в провинцию Эль-Кунейтра
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    Сирия: военные РФ доставили гуманитарную помощь в провинцию Эль-Кунейтра

    6:16  17 Октября 2017
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    Сирия: военные РФ доставили гуманитарную помощь в провинцию Эль-Кунейтра

    Дамаск (Сирия), 17 октября. Военные России из Центра по примирению враждующих сторон доставили партию гуманитарной помощи в провинцию Эль-Кунейтра.

    Как сообщает РИА Новости, гуманитарный конвой привез две тонны продуктов в город Хан-Арнаби. При этом этот населенный пункт был выбран для оказания помощи исходя из анализа гуманитарной ситуации в регионе.

    «В каждой провинции есть центры национального примирения и представители администрации, с которыми мы работаем. Предварительно было определено, что это наиболее нуждающийся пункт», — рассказал журналистам представитель Центра Александр Жучков.

    Напомним, что террористы были выбиты из города несколько недель назад армией Сирии при поддержке ВКС РФ. Кроме того, российские военные также развернули в Хан-Арнаби мобильный медицинский пункт. 

    «По большей части, это хронические сердечно-сосудистые заболевания, расстройства желудка, кишечника, заболевания воспалительные разного характера», — пояснил врач медицинского отделения Центра Роман Рассадников.

    Добавим, что сотрудники Центра по примирению враждующих сторон регулярно объезжают освобожденные от боевиков районы Сирии для оценки гуманитарной обстановки.
     

    Автор: Констанин Терехов
    #сирия #дамаск #вкс рф #эль-кунейтра #хан-арнаби
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