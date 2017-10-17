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Стала известна причина отзыва более 1 млн автомобилей Mercedes по всему миру
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    Стала известна причина отзыва более 1 млн автомобилей Mercedes по всему миру

    5:55  17 Октября 2017
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    Стала известна причина отзыва более 1 млн автомобилей Mercedes по всему миру

    Берлин, 17 октября. В немецком концерне Daimler AG рассказали, почему приняли решение отозвать по всему миру более 1 миллиона автомобилей Mercedes-Benz.

    Как сообщает RT, причины кроются в дефекте, который приводит к ошибочному раскрытию подушек безопасности, из-за которого ряд водителей получили легкие повреждения.

    Больше всего автомобилей Mercedes-Benz, а именно 495 тысяч экземпляров будут отозваны в Соединенных Штатах Америки. Порядка 400 тысяч авто отзовут в Соединенном Королевстве. Кроме того, отзыву подлежат машины в Канаде и Германии.

    По уточненным данным, отзываться для исправления дефекта будут автомобили классов A, B, C, E, а также CLA, GLA и GLC-классов модельных годов 2012 – 2018. Об этом информирует Газета.ru.

    Автор: Константин Терехов
    #сша #великобритания #германия #канада #mercedes #mercedes-benz #daimler ag
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