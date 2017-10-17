Стала известна причина отзыва более 1 млн автомобилей Mercedes по всему миру

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Берлин, 17 октября. В немецком концерне Daimler AG рассказали, почему приняли решение отозвать по всему миру более 1 миллиона автомобилей Mercedes-Benz.

Как сообщает RT, причины кроются в дефекте, который приводит к ошибочному раскрытию подушек безопасности, из-за которого ряд водителей получили легкие повреждения.

Больше всего автомобилей Mercedes-Benz, а именно 495 тысяч экземпляров будут отозваны в Соединенных Штатах Америки. Порядка 400 тысяч авто отзовут в Соединенном Королевстве. Кроме того, отзыву подлежат машины в Канаде и Германии.

По уточненным данным, отзываться для исправления дефекта будут автомобили классов A, B, C, E, а также CLA, GLA и GLC-классов модельных годов 2012 – 2018. Об этом информирует Газета.ru.