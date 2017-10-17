Шахназаров: США сейчас являются просто неуправляемыми

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Москва, 17 октября. Генеральный директор киностудии «Мосфильм» режиссер Карен Шахназаров считает, что в настоящее время Соединенными Штатами никто не управляет.

Данную мысль он высказал во время передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1».

По мнению режиссера, в США нет центра власти и американский президент Дональд Трамп ничем не управляет.

«У Пентагона свои интересы, у спецслужб свои интересы», — сказал он.

Он отметил, что об этом говорят и сами американские политологи и данный факт является совершенно очевидным.

Ранее Газета.ру сообщала, что глава киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров прокомментировал тот факт, что интервью с Путиным посмотрели более 6 млн американцев. По мнению Шахназарова, мысли, которые высказывает российский президент, остаются среди простых американцев.