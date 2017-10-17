Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

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Москва, 17 октября. В министерстве здравоохранения России поддержали запрет курения около подъездов жилых домов на расстоянии менее чем 10 метров от входа.

Как пишут Известия, положительный отзыв получил проект о внесении поправок в антитабачное законодательство. Кроме того, документ был отравлен еще в ряд ведомств на согласование.

В Минздраве ждут оценок из министерств строительства, юстиции, экономического развития и финансов, а также экспертное заключение от Роспотребназдора. К слову проект получил добро от Минюста.

Впрочем, экспертное сообщество, которое приветствует принятие новых норм, отмечает, что нормы закона сложно будет осуществить на практике ввиду того, что они просто-напросто не будут контролироваться.

Добавим, что поправки в законопроект были внесены в Государственную думу 29 июня, дата первого чтения пока неизвестна.

