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Общество
Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов
Общество
Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов
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    Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

    5:42  17 Октября 2017
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    Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

    Москва, 17 октября. В министерстве здравоохранения России поддержали запрет курения около подъездов жилых домов на расстоянии менее чем 10 метров от входа.

    Как пишут Известия, положительный отзыв получил проект о внесении поправок  в антитабачное законодательство. Кроме того, документ был отравлен еще в ряд ведомств на согласование.

    В Минздраве ждут оценок из министерств строительства, юстиции, экономического развития и финансов, а также экспертное заключение от Роспотребназдора. К слову проект получил добро от Минюста.

    Впрочем, экспертное сообщество, которое приветствует принятие новых норм, отмечает, что нормы закона сложно будет осуществить на практике ввиду того, что они просто-напросто не будут контролироваться. 

    Добавим, что поправки в законопроект были внесены в Государственную думу 29 июня, дата первого чтения пока неизвестна.
     

    Автор: Константин Терехов
    #россия #курение #антитабачная концепция
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