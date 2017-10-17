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Bombardier и Airbus начнут совместное производство самолетов CSeries
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    Bombardier и Airbus начнут совместное производство самолетов CSeries

    5:41  17 Октября 2017
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    Bombardier и Airbus начнут совместное производство самолетов CSeries

    Монреаль, 17 октября. Канадский и европейский производители самолетов компании Bombardier и Airbus Group договорились о совместном выпуске среднемагистральных пассажирских лайнеров CSeries.

    «Это беспроигрышный вариант для всех. Самолеты CSeries обладают современным дизайном и отличными экономическими показателями. Наше партнерство с Bombardier значительно увеличит продажи», — отметил главный исполнительный директор Airbus Group Том Эндерс.Bombardier и Airbus начнут совместное производство самолетов CSeries

    Сообщается, что производство самолетов останется в Монреале, а вторую производственную линию наладят на мощностях Airbus в американском штате Алабама. По официальным данным, в течение следующих 20 лет ожидается представить шесть тысяч новых самолетов.

    Автор: Ирина Новикова
    #самолет #airbus #bombardier
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