Bombardier и Airbus начнут совместное производство самолетов CSeries

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Монреаль, 17 октября. Канадский и европейский производители самолетов компании Bombardier и Airbus Group договорились о совместном выпуске среднемагистральных пассажирских лайнеров CSeries.

«Это беспроигрышный вариант для всех. Самолеты CSeries обладают современным дизайном и отличными экономическими показателями. Наше партнерство с Bombardier значительно увеличит продажи», — отметил главный исполнительный директор Airbus Group Том Эндерс.

Сообщается, что производство самолетов останется в Монреале, а вторую производственную линию наладят на мощностях Airbus в американском штате Алабама. По официальным данным, в течение следующих 20 лет ожидается представить шесть тысяч новых самолетов.