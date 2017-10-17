Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов
Весь мир
Политолог Михеев рассказал о причинах напряженности в мире
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Политолог Михеев рассказал о причинах напряженности в мире

    5:27  17 Октября 2017
    37

    Политолог Михеев рассказал о причинах напряженности в мире

    Москва, 17 октября. Политолог Сергей Михеев в эфире телепрограммы «Вечер с Владимиром Соловьевым» рассказал о причинах роста напряженности в мире. По его мнению, все дело в чувстве безнаказанности, которые испытывают американцы и их союзники по НАТО. 

    «Ни в Вашингтоне, ни Брюсселе, ни Берлине всерьез не считают, что существует военная угроза со стороны России или со стороны Китая. В отличие от советских времен, когда можно было говорить, что угроза реально существовала, сейчас они точно знают, что такой угрозы нет», — пояснил политолог.

    «Напряженность и угроза войн во всем мире повышается с чувством безнаказанности американцев, которые прекрасно понимают, что они находятся в достаточной степени в безопасности. Из-за этого они перестали бояться возможного удара с нашей стороны или Китая, про Иран и Северную Корею вообще говорить не приходится», — добавил Михеев.

    Политолог Михеев рассказал о причинах напряженности в мире

    По мнению эксперта, в такой ситуации чувства ответственности за происходящее исчезает, что позволяет американцам проводить любые эксперименты, делать все, что угодно, позволить себе «абсолютную свободу творчества», ибо есть уверенность, что тебе ничего не будет.

    «Все эти вещи подкрепляются финансовым доминированием в мире, а цель одна – удерживать это главенство любыми способами. При этом надо понимать, что, несмотря на то, что США действительно наиболее мощная держава в мире, все-таки такого тотального доминирования, как мы им хотелось, не существует», — сказал эксперт.

    Как резюмировал Михеев, у американской элиты есть ощущение, что в этом вопросе есть «недоработка»  и «есть куда стремиться».
     

    Автор: Константин Терехов
    #россия #сша #китай #сергей михеев #вечер с владимиром соловьевым
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 49142

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67443

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82321

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49571

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        152362
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        18:56   16 Октября 2017
        1072
        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        16:52   16 Октября 2017
        1577
        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        12:54   16 Октября 2017
        8394
        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        10:18   16 Октября 2017
        365