Политолог Михеев рассказал о причинах напряженности в мире

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Москва, 17 октября. Политолог Сергей Михеев в эфире телепрограммы «Вечер с Владимиром Соловьевым» рассказал о причинах роста напряженности в мире. По его мнению, все дело в чувстве безнаказанности, которые испытывают американцы и их союзники по НАТО.

«Ни в Вашингтоне, ни Брюсселе, ни Берлине всерьез не считают, что существует военная угроза со стороны России или со стороны Китая. В отличие от советских времен, когда можно было говорить, что угроза реально существовала, сейчас они точно знают, что такой угрозы нет», — пояснил политолог.

«Напряженность и угроза войн во всем мире повышается с чувством безнаказанности американцев, которые прекрасно понимают, что они находятся в достаточной степени в безопасности. Из-за этого они перестали бояться возможного удара с нашей стороны или Китая, про Иран и Северную Корею вообще говорить не приходится», — добавил Михеев.

По мнению эксперта, в такой ситуации чувства ответственности за происходящее исчезает, что позволяет американцам проводить любые эксперименты, делать все, что угодно, позволить себе «абсолютную свободу творчества», ибо есть уверенность, что тебе ничего не будет.

«Все эти вещи подкрепляются финансовым доминированием в мире, а цель одна – удерживать это главенство любыми способами. При этом надо понимать, что, несмотря на то, что США действительно наиболее мощная держава в мире, все-таки такого тотального доминирования, как мы им хотелось, не существует», — сказал эксперт.

Как резюмировал Михеев, у американской элиты есть ощущение, что в этом вопросе есть «недоработка» и «есть куда стремиться».

