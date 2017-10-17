Переводчик Ахматовой и Бродского Ричард Уилбер скончался в США

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Белмонт, 17 октября. Поэт, дважды лауреат Пулитцеровской премии и переводчик Ричард Уилбер скончался в США на 97‐м году жизни.

Сообщается, что Уилбер умер в Белмонте в американском штате Массачусетс в окружении родственников.

Напомним, что Уилбер переводил на английский язык произведения русских поэтов Анны Ахматовой и Иосифа Бродского. Также он известен своими переводами французских пьес.

Литератор был дважды награжден Пулитцеровской премией — 1957 и 1989 годах, сообщает Газета.ру. Всего из-под его пера вышло девять поэтических сборников, также он написал несколько детских книг.