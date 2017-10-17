Северокорейский дипломат предупредил, что ядерная война может начаться в любой момент

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Нью-Йорк, 17 октября. Заместитель постоянного представителя Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен заявил, что ядерная война может начаться в любой момент.

По словам дипломата, ни одна страна на свете не подвергалась «настолько экстремальной и прямой ядерной угрозе со стороны США», как КНДР. Также он подчеркнул, что Пхеньян имеет полное право на самооборону.

Зампостпреда отметил, что в настоящее время ситуация на Корейском полуострове достигла критической отметки. Виновником эскалации напряжения в регионе он назвал Соединенные Штаты.

Ранее Газета.ру сообщала, что по словам главы делегации Северной Кореи на ассамблее Межпарламентского союза, ракетно-ядерная программа КНДР нацелена на защиту независимости страны.