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Турция после допроса освободила жену и дочь сотрудника генконсульства США
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    Турция после допроса освободила жену и дочь сотрудника генконсульства США

    4:19  17 Октября 2017
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    Турция после допроса освободила жену и дочь сотрудника генконсульства США

    Стамбул, 17 октября. Власти Турции после допроса освободили жену и дочь сотрудника генерального консульства США в Стамбуле Метина Топуза.

    Сообщается, что женщины были отпущены под подписку о невыезде.

    Напомним, что их подозревали в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, обвиняемым турецкими властями в организации попытки государственного переворота.

    Ранее Газета.ру сообщала, что посольство США в Анкаре выразило обеспокоенность задержанием жены и дочери Метина Топуза.

    Автор: Ирина Новикова
    #турция #генконсульство сша #метин топуз
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