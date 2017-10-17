Турция после допроса освободила жену и дочь сотрудника генконсульства США

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Стамбул, 17 октября. Власти Турции после допроса освободили жену и дочь сотрудника генерального консульства США в Стамбуле Метина Топуза.

Сообщается, что женщины были отпущены под подписку о невыезде.

Напомним, что их подозревали в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, обвиняемым турецкими властями в организации попытки государственного переворота.

Ранее Газета.ру сообщала, что посольство США в Анкаре выразило обеспокоенность задержанием жены и дочери Метина Топуза.