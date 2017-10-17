Меркель оценила успех правых на парламентских выборах в Австрии

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Берлин, 17 октября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что второе место право-националистической Австрийской партии свободы (FPOE) на досрочных парламентских выборах в стране стало серьезным вызовом для политических сил в республике.

Меркель отметила, что уже обсудила итоги выборов с их победителем — министром иностранных дел Австрии и действующим председателем ОБСЕ 31-летним Себастьяном Курцем.

«С другой стороны, сильная Австрийская партия свободы — это серьезный вызов для политических сил в Австрии», — сказала канцлер, подчеркнув, что кампания «была очень жесткая».

Ранее Газета.ру сообщала, что право-националистическая Австрийская партия свободы получила 27,4% голосов избирателей.