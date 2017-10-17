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Весь мир
Меркель оценила успех правых на парламентских выборах в Австрии
Весь мир
Меркель оценила успех правых на парламентских выборах в Австрии
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    Меркель оценила успех правых на парламентских выборах в Австрии

    4:05  17 Октября 2017
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    Меркель оценила успех правых на парламентских выборах в Австрии

    Берлин, 17 октября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что второе место право-националистической Австрийской партии свободы (FPOE) на досрочных парламентских выборах в стране стало серьезным вызовом для политических сил в республике.

    Меркель отметила, что уже обсудила итоги выборов с их победителем — министром иностранных дел Австрии и действующим председателем ОБСЕ 31-летним Себастьяном Курцем.

    «С другой стороны, сильная Австрийская партия свободы — это серьезный вызов для политических сил в Австрии», — сказала канцлер, подчеркнув, что кампания «была очень жесткая».

    Ранее Газета.ру сообщала, что право-националистическая Австрийская партия свободы получила 27,4% голосов избирателей.

    Автор: Ирина Новикова
    #ангела меркель #австрия #правые
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