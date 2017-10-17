Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Меркель оценила успех правых на парламентских выборах в Австрии
Украина
Пытки СБУ вынудили Мастикашеву объявить голодовку
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пытки СБУ вынудили Мастикашеву объявить голодовку

    3:49  17 Октября 2017  /обновлено: 3:55  17 Октября 2017
    54

    Пытки СБУ вынудили Мастикашеву объявить голодовку

    Киев, 17 октября. Трехкратная чемпионка Украины по тхэквондо Дарья Мастикашева, задержанная Службой безопасности Украины по обвинению в государственной измене, объявила голодовку.

    «В связи с грубыми нарушениями моих конституционных прав, нечеловеческим отношением ко мне сотрудников УСБУ Днепровской области, а также попытками насильственно отобрать у меня образцы ДНК, объявляю голодовку», — говорится в заявлении Мастикашевой, отправленном на имя начальника СИЗО №4 Днепровской области.

    Ранее гражданский супруг девушки Сергей Соколов сообщил о жестокости в ее отношении со стороны украинских правоохранителей. По словам Мастикашевой, ее пытали, били по голове, душили до потери сознания и держали раздетой с пакетом на голове. 

    Напомним, что Дарья Мастикашева была задержана СБУ 15 августа. Позже глава СБУ Василий Грицак заявил, что она вербовала бывших участников силовой операции в Донбассе для совершения терактов в Москве и других городах России, чтобы позже обвинить власти Украины в терроризме.

    Автор: Ирина Новикова
    #сбу #голодовка #дарья мастикашева
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 49118

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67436

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82310

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49566

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        152197
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        18:56   16 Октября 2017
        1027
        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        16:52   16 Октября 2017
        1565
        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        12:54   16 Октября 2017
        8335
        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        10:18   16 Октября 2017
        359