Пытки СБУ вынудили Мастикашеву объявить голодовку

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Киев, 17 октября. Трехкратная чемпионка Украины по тхэквондо Дарья Мастикашева, задержанная Службой безопасности Украины по обвинению в государственной измене, объявила голодовку.

«В связи с грубыми нарушениями моих конституционных прав, нечеловеческим отношением ко мне сотрудников УСБУ Днепровской области, а также попытками насильственно отобрать у меня образцы ДНК, объявляю голодовку», — говорится в заявлении Мастикашевой, отправленном на имя начальника СИЗО №4 Днепровской области.

Ранее гражданский супруг девушки Сергей Соколов сообщил о жестокости в ее отношении со стороны украинских правоохранителей. По словам Мастикашевой, ее пытали, били по голове, душили до потери сознания и держали раздетой с пакетом на голове.

Напомним, что Дарья Мастикашева была задержана СБУ 15 августа. Позже глава СБУ Василий Грицак заявил, что она вербовала бывших участников силовой операции в Донбассе для совершения терактов в Москве и других городах России, чтобы позже обвинить власти Украины в терроризме.