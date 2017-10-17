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Соловьев: Планета беременна страшной войной
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    Соловьев: Планета беременна страшной войной

    3:21  17 Октября 2017
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    Соловьев: Планета беременна страшной войной

    Москва, 17 октября. Российский тележурналист Владимир Соловьев заявил, что идея о недопустимости мировой войны уже умерла.

    Данное мнение он высказал в понедельник в ходе передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». По словам Соловьева, у него сложилось впечатление, что Соединенные Штаты начинают считать, что на самом деле ничего страшного в войне нет.

    Телеведущий напомнил, что ранее из подобных экономических глобальных кризисов системы, как правило, системы выходили только войнами.

    «У меня ощущение, что планета беременна страшной войной, и это ужасно», — подчеркнул Соловьев.

    Он добавил, что, по его мнению, все готовятся к войне.

    Ранее Газета.ру сообщала, что треть опрошенных американцев считает, что Соединенные Штаты движутся к началу Третьей мировой войны. Только 22% опрошенных не согласились с подобным утверждением.

    Автор: Ирина Новикова
    #владимир соловьев #мировая война
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