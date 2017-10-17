Соловьев: Планета беременна страшной войной

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Москва, 17 октября. Российский тележурналист Владимир Соловьев заявил, что идея о недопустимости мировой войны уже умерла.

Данное мнение он высказал в понедельник в ходе передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». По словам Соловьева, у него сложилось впечатление, что Соединенные Штаты начинают считать, что на самом деле ничего страшного в войне нет.

Телеведущий напомнил, что ранее из подобных экономических глобальных кризисов системы, как правило, системы выходили только войнами.

«У меня ощущение, что планета беременна страшной войной, и это ужасно», — подчеркнул Соловьев.

Он добавил, что, по его мнению, все готовятся к войне.

Ранее Газета.ру сообщала, что треть опрошенных американцев считает, что Соединенные Штаты движутся к началу Третьей мировой войны. Только 22% опрошенных не согласились с подобным утверждением.