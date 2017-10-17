США проводят отвлекающий маневр для подготовки ядерного удара по России — Клинцевич  

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Москва, 17 октября. Действия США по отношению к Северной Корее являются отвлекающим маневром перед возможным ядерным ударом по России. С таким предположением выступил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Сенатор обратил внимание, что действия США как в Восточной Европе, так и в Тихоокеанском регионе являются, по его словам, отвлекающим маневром. Он подчеркнул, что обвинения Белого дома в адрес КНДР о якобы готовящемся применении ядерного оружия являются беспочвенными, так как военная мощь Северной Кореи и США несравнимы и даже самые прочные бункеры не спасут северокорейского лидера от американского ответа.

В то же время Клинцевич напомнил, что два года назад Пентагон анонсировал концепцию «глобального молниеносного удара», которая сейчас, согласно официальным заявлениям Вашингтона, уже является рабочей системой. По словам сенатора, речь идет о нанесении в течение часа 3,5–4 тысячами высокоточных ядерных боеприпасов по стратегическим объектам противника, причем под этим противником почти всегда подразумевается Россия.