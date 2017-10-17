Адвокаты арестованного в Греции россиянина подали жалобу на нарушение его прав

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Афины, 17 октября. Адвокаты россиянина Александра Винника, арестованного в Греции по обвинениюв незаконной финансовой деятельности, подали в Верховный суд жалобу о нарушении его прав.

По словам представителя россиянина Тимофея Мусатова, слова Винника в судебном процессе были грубейшим образом искажены.

«Суд фактически отказался выслушать Винника, но при этом принял во внимание искаженную версию его заявления», — пояснил он.

По его словам, суд назначил переводчика, не обладающего надлежащими знаниями, говорится в материале RT на русском.

Ранее Газета.ру сообщала, что Верховный суд Греции примет решение по вероятной экстрадиции в Россию обвиняемого в мошенничестве Александра Винника 15 ноября.