Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Численность иммигрантов в США достигла рекордного уровня в 43,7 млн человек
Весь мир
Численность иммигрантов в США достигла рекордного уровня в 43,7 млн человек
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Численность иммигрантов в США достигла рекордного уровня в 43,7 млн человек

    2:40  17 Октября 2017
    58

    Численность иммигрантов в США достигла рекордного уровня в 43,7 млн человек

    Вашингтон, 17 октября. По состоянию на июль 2016 года около 43,7 миллионов человек в США являются иммигрантами. Такие данные приводит вашингтонская неправительственная организация «Центр исследований иммиграции».

    «Доля иммигрантов в общей численности населения страны увеличилась до 13,5%. Это самый высокий процентный уровень за последние 106 лет», — отмечается в докладе организации.

    Из приведенных данных следует, что каждый восьмой житель США – иммигрант в первом поколении. Кроме того, в США проживают 16,6 миллионов детей, которые родились в семьях, где хотя бы один из родителей – иммигрант. В совокупности это дает 60,4 миллиона иммигрантов и их детей – то есть, около 20% жителей Соединенных Штатов, пишет газета «Известия».

    Больше всего иммигрантов в США прибывает из Индии, Китая, Доминиканской республики, Сальвадора и Кубы. Эксперты отмечают, что число иммигрантов в США увеличивает на 1 миллион человек ежегодно.

    Автор: Антон Зарубин
    #сша #иммигранты
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 49106

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67434

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82305

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49561

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        152071
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        18:56   16 Октября 2017
        1001
        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        16:52   16 Октября 2017
        1553
        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        12:54   16 Октября 2017
        8303
        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        10:18   16 Октября 2017
        356