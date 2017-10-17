Численность иммигрантов в США достигла рекордного уровня в 43,7 млн человек

В Избранное

Вашингтон, 17 октября. По состоянию на июль 2016 года около 43,7 миллионов человек в США являются иммигрантами. Такие данные приводит вашингтонская неправительственная организация «Центр исследований иммиграции».

«Доля иммигрантов в общей численности населения страны увеличилась до 13,5%. Это самый высокий процентный уровень за последние 106 лет», — отмечается в докладе организации.

Из приведенных данных следует, что каждый восьмой житель США – иммигрант в первом поколении. Кроме того, в США проживают 16,6 миллионов детей, которые родились в семьях, где хотя бы один из родителей – иммигрант. В совокупности это дает 60,4 миллиона иммигрантов и их детей – то есть, около 20% жителей Соединенных Штатов, пишет газета «Известия».

Больше всего иммигрантов в США прибывает из Индии, Китая, Доминиканской республики, Сальвадора и Кубы. Эксперты отмечают, что число иммигрантов в США увеличивает на 1 миллион человек ежегодно.