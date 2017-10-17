Госдеп призвал Ирак и Курдистан воздержаться от провокаций

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Вашингтон, 17 октября. Госдепартамент США обратился к властям Ирака и Иракского Курдистана с призывом избегать провокаций.

«Мы настоятельно призываем все стороны избегать провокаций, которые могут быть использованы врагами Ирака, которые заинтересованы в разжигании межнациональной и межконфессиональной розни», — заявил Госдеп.

В заявлении американского внешнеполитического ведомства говорится, что Соединенные Штаты очень обеспокоены сообщениями о насилии в районе Киркука в Ираке.

Ранее Газета.ру сообщала, что официальный представитель Пентагона Роберт Мэннинг заявил, что руководство Ирака и администрация Иракского Курдистана должны сконцентрироваться на борьбе против боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.