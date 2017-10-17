Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Численность иммигрантов в США достигла рекордного уровня в 43,7 млн человек
Политика
Трампу не грозит импичмент в ближайшее время – Пушков
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Трампу не грозит импичмент в ближайшее время – Пушков

    2:03  17 Октября 2017
    59

    Трампу не грозит импичмент в ближайшее время – Пушков

    Вашингтон, 17 октября.  Хотя против президента США Дональда Трампа все еще ведется война, импичмент ему объявлять не будут, заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Twitter.

    Российский сенатор указал, что противники американского президента так и не смогли привести доказательства якобы имевшего место «сговора Трампа с Россией». Это означает, по его мнению, окончательное поражение Хиллари Клинтон – главного соперника Трампа на выборах год назад.

    «Против Трампа все еще ведут войну, но уже ясно: импичмента не будет. Ни предлогов, ни оснований. Росс.досье пустое. Клинтон просто проиграла», – написал Пушков.

    Напомним, что ранее, как пишет «Газета.ru», Трамп выразил надежду, что Клинтон примет участие в президентских выборах в 2020 году.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #клинтон #трамп #пушков #импичмент
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 49106

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67434

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82305

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49561

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        152071
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        18:56   16 Октября 2017
        1001
        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        16:52   16 Октября 2017
        1553
        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        12:54   16 Октября 2017
        8303
        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        10:18   16 Октября 2017
        356