Трампу не грозит импичмент в ближайшее время – Пушков

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Вашингтон, 17 октября. Хотя против президента США Дональда Трампа все еще ведется война, импичмент ему объявлять не будут, заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Twitter.

Российский сенатор указал, что противники американского президента так и не смогли привести доказательства якобы имевшего место «сговора Трампа с Россией». Это означает, по его мнению, окончательное поражение Хиллари Клинтон – главного соперника Трампа на выборах год назад.

«Против Трампа все еще ведут войну, но уже ясно: импичмента не будет. Ни предлогов, ни оснований. Росс.досье пустое. Клинтон просто проиграла», – написал Пушков.

Напомним, что ранее, как пишет «Газета.ru», Трамп выразил надежду, что Клинтон примет участие в президентских выборах в 2020 году.