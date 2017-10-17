Путин наградил медалью Пушкина главу Louis Vuitton

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Москва, 17 октября. Президент РФ Владимир Путин наградил главу компании LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton Бернара Арно медалью Пушкина.

В сообщении, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что данную награду Арно получил за развитие дружеских связей между народами.

Отметим, что в настоящее время бизнесмен является самым богатым человеком Франции. Группа компаний, возглавляемая Арно, владеет такими брендами, как Hennessy, Moёt & Chandon, Givenchy, Louis Vuitton и Guerlain.

Кроме него наград были удостоены еще 27 человек.

Ранее Газета.ру рассказала о заслугах Бернара Арно в деле укрепления российско-французских отношений.