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Москва, 17 октября. Несмотря на то, что конгресс США заявил о скором принятии решения по передаче Украине летального оружия, у Вашингтона и Киева существуют разные точки рения по поводу его применения, заявил политолог Иван Мезюхо.

Ранее член палаты представителей в конгрессе США Уилл Херд анонсировал, что в ближайшее время будет принято решение о предоставлении Украине летального оружия, включая переносные комплексы Javelin.

Как отметил Мезюхо, вероятность, что Киев получит летальное оружие, весьма высока. Однако у США и Украины разные взгляды на то, как его применять. По его словам, в случае официальных поставок американского вооружения на Украину, представители ВСУ попросту не будут допущены к управлению ими.