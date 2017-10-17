США передадут Украине летальное оружие, но не разрешат им пользоваться – политолог
Москва, 17 октября. Несмотря на то, что конгресс США заявил о скором принятии решения по передаче Украине летального оружия, у Вашингтона и Киева существуют разные точки рения по поводу его применения, заявил политолог Иван Мезюхо.
Ранее член палаты представителей в конгрессе США Уилл Херд анонсировал, что в ближайшее время будет принято решение о предоставлении Украине летального оружия, включая переносные комплексы Javelin.
Как отметил Мезюхо, вероятность, что Киев получит летальное оружие, весьма высока. Однако у США и Украины разные взгляды на то, как его применять. По его словам, в случае официальных поставок американского вооружения на Украину, представители ВСУ попросту не будут допущены к управлению ими.
«Дело в том, что Соединенным Штатам выгоден вялотекущий конфликт на Донбассе. А Киеву необходимо краткосрочное обострение на линии соприкосновения. Рейтинг Петра Порошенко падает, и с помощью подобной риторики его политтехнологи хотели бы восстановить некоторые электоральные позиции. А для этого нужна краткосрочная война», – объяснил политолог в эфире радио Sputnik, добавив, что Киев пойдет на все, чтобы организовать новые провокации на линии соприкосновения.