Вайнштейна выгнали из Гильдии продюсеров Америки после секс-скандала 

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Лос-Анджелес, 17 октября. Гильдия продюсеров Америки в понедельник единогласно приняла решение исключить из числа своих участников продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Как сообщает Indie Wire, после исключения из Академии киноискусств и наук 14 октября членство Вайнштейна в Гильдии продюсеров Америки (PGA) также будет прекращено. Совет директоров на заседании в понедельник единогласно проголосовал за «изгнание» продюсера. Окончательное решение будет принято в конце ноября.

До 6 ноября в соответствии с уставом PGA Вайнштейн получит возможность оправдаться.

«Сексуальное домогательство любого типа совершенно неприемлемо. Это системная и повсеместная проблема, требующая немедленных действий в масштабах всей отрасли», — говорится в заявлении Гильдии продюсеров Америки.

Отмечается также, что PGA призывает лидеров всего развлекательного сообщества «совместно работать над тем, чтобы сексуальные злоупотребления и преследования были искоренены из отрасли».

Harvey Weinstein Has Been Expelled From the Producers Guild of America: https://t.co/V0zPOJ0XRZ pic.twitter.com/ZpkwBbQSDC — IndieWire (@IndieWire) October 16, 2017

Напомним, ранее Вайнштейн был уволен из основанной им компании Weinstein, которую он основал.

Скандал разгорелся после публикаций The New York Times. По их данным, Вайнштейн на протяжении почти 30 лет домогался сотрудниц своей компании, обещая им помощь в карьерном росте. В частности, претензии к продюсеру предъявили Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Как сообщала «Газета.ру», актрисы Азию Ардженто и Роуз Макгоун обвинили Вайнштейна в изнасиловании.