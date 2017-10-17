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Авиация США нанесла удар по двум лагерям подготовки боевиков ИГ в Йемене
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    Авиация США нанесла удар по двум лагерям подготовки боевиков ИГ в Йемене

    1:26  17 Октября 2017
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    Авиация США нанесла удар по двум лагерям подготовки боевиков ИГ в Йемене

    Вашингтон, 17 октября. Вооруженные силы США в этот понедельник нанесли удары по двум лагерям террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) в Йемене, где готовили боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

    Как заявили в американском военном ведомстве, в ходе операции были уничтожены десятки боевиков.

    «Силы США уничтожили десятки членов ИГ в результате ударов по двум лагерям подготовки в провинции Эль-Бейда в Йемене, помешав организации готовить новых боевиков», – приводит слова ведомства «Газета.ru».

    Подробности проведения операции пока не сообщаются.

    Как отметили в Пентагоне, боевики были вооружены автоматами Калашникова, пулеметами и гранатометами.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    #иг #пентагон #йемен
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