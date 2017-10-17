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Боевики ИГ атаковали окрестности Дибиса в иракской провинции Киркук
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    Боевики ИГ атаковали окрестности Дибиса в иракской провинции Киркук

    1:50  17 Октября 2017
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    Боевики ИГ атаковали окрестности Дибиса в иракской провинции Киркук

    Киркук (Ирак), 17 октября. Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) предприняли атаку города Дибис, расположенного в иракской провинции Киркук. Местные войска пытаются отбить территории.

    Как сообщают военные корреспонденты в Twitter, террористы атаковали две деревни у Дибиса. Иракская армия и местные силы пытаются отбить территории.

    Местные жители подтверждают журналистам информацию о нападении.

    Боевики ИГ атаковали окрестности Дибиса в иракской провинции Киркук

    Напомним, ситуация вокруг Киркука (нефтяной столицы Ирака, не входящей в состав Иракского Кудистана, но занятой силами пешмерга) резко обострилась после прошедшего 25 сентября в автономии референдума о независимости.

    Ранее правительственные части Ирака восстановили контроль над Киркуком, а также рядом ключевых нефтегазовых объектов одноименной провинции и расположенной поблизости военной базой. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
    #иг #игил #ирак #исламскоегосударство #киркук
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