Боевики ИГ атаковали окрестности Дибиса в иракской провинции Киркук
Киркук (Ирак), 17 октября. Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) предприняли атаку города Дибис, расположенного в иракской провинции Киркук. Местные войска пытаются отбить территории.
Как сообщают военные корреспонденты в Twitter, террористы атаковали две деревни у Дибиса. Иракская армия и местные силы пытаются отбить территории.
Bad news coming out of Dibis kirkuk, #isis attacked two near by villages Iraqi and local forces are fighting back and trying to re control— Steven nabil (@thestevennabil) October 16, 2017
Местные жители подтверждают журналистам информацию о нападении.
Напомним, ситуация вокруг Киркука (нефтяной столицы Ирака, не входящей в состав Иракского Кудистана, но занятой силами пешмерга) резко обострилась после прошедшего 25 сентября в автономии референдума о независимости.
Ранее правительственные части Ирака восстановили контроль над Киркуком, а также рядом ключевых нефтегазовых объектов одноименной провинции и расположенной поблизости военной базой.
1 Организация запрещена на территории РФ.