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ТВ-3 объяснил, почему не показал баттл между Oxxxymiron и Dizaster‍
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    ТВ-3 объяснил, почему не показал баттл между Oxxxymiron и Dizaster‍

    1:44  17 Октября 2017
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    ТВ-3 объяснил, почему не показал баттл между Oxxxymiron и Dizaster‍

    Москва, 17 октября. Пресс-служба российского телеканала ТВ-3 сообщила, что рэп-баттл между российским рэпером Oxxxymiron и американским исполнителем Dizaster не транслировался в эфире потому что организаторы мероприятия отказались от продажи прав на трансляцию, не объяснив причины.

    Сообщается, что телеканал намерен потребовать возмещения убытков в судебном порядке.

    «Мы уверены, что такое поведение в бизнесе недопустимо. Поэтому мы хотим, чтобы данная ситуация получила оценку не только со стороны канала, но и со стороны судебных инстанций. В России убытки, причиненные недобросовестным ведением переговоров, подлежат возмещению», — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

    Напомним, что трансляция рэп-баттла между Oxxxymiron и Dizaster была запланирована на 16 октября. Планировалось, что трансляция будет вестись с переводом и с закадровым комментарием.

    Автор: Ирина Новикова
    #баттл #oxxxymiron #dizaster
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