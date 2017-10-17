ТВ-3 объяснил, почему не показал баттл между Oxxxymiron и Dizaster‍

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Москва, 17 октября. Пресс-служба российского телеканала ТВ-3 сообщила, что рэп-баттл между российским рэпером Oxxxymiron и американским исполнителем Dizaster не транслировался в эфире потому что организаторы мероприятия отказались от продажи прав на трансляцию, не объяснив причины.

Сообщается, что телеканал намерен потребовать возмещения убытков в судебном порядке.

«Мы уверены, что такое поведение в бизнесе недопустимо. Поэтому мы хотим, чтобы данная ситуация получила оценку не только со стороны канала, но и со стороны судебных инстанций. В России убытки, причиненные недобросовестным ведением переговоров, подлежат возмещению», — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Напомним, что трансляция рэп-баттла между Oxxxymiron и Dizaster была запланирована на 16 октября. Планировалось, что трансляция будет вестись с переводом и с закадровым комментарием.