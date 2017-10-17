Кинокомпания «Крым кино» не намерена покидать полуостров

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Симферополь, 17 октября. Кинокомпания «Крым кино», одним из учредителей которой является российский актер Михаил Пореченков, не собирается уходить из Крыма, сообщил другой соучредитель компании кинорежиссер Виталий Павлов.

Ранее СМИ со ссылкой на министра экономического развития Крыма Андрея Мельникова сообщали, что ООО «Крым кино» расторгла с властями региона инвестиционное соглашение о создании киностудии в Симферополе.

Павлов сообщил, что кинокомпания «не собирается уходить из Крыма». По его словам, сообщение СМИ о том, что компания разорвала контракт с властями полуострова «очень громко звучит». «На самом деле все не так», — заявил режиссер.

Как разъяснил Павлов в интервью ТАСС, ранее была выбрана площадка в центре Симферополя, на которой можно было ставить павильоны для съемок. Позднее ряд собственников не захотели уступить участки.

При этом он предположил, что новые участки, на которых разместятся съемочные павильоны, могут построить в окрестностях Симферополя, в том числе для того, «чтобы актерам было удобно добираться, к примеру, из аэропорта».