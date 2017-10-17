Бокерия рассказал, в каком случае медики могли бы спасти актера Марьянова

В Избранное

Москва, 17 октября. Если у скончавшегося накануне актера Дмитрия Марьянова была массивная тромбоэмболия легочной артерии, то при стечении определенных обстоятельств, медики могли бы спасти ему жизнь, рассказал главный сердечно-сосудистый хирург Минздрава РФ, директор Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.

По словам хирурга, если бы у актера была массивная тромбоэмболия легочной артерии, в этом случае важную роль играл бы фактор времени.

«Это очень сложный момент, потому что если массивная тромбоэмболия легочной артерии, то здесь для спасения только фактор времени. Он должен попасть в очень специализированный стационар, чтобы быстро поставить диагноз, взять операционную и так далее», – приводит слова хирурга газета «Известия».

Бокерия отметил, что боли в ногах и спине, на которые жаловался Марьянов, могут быть и не связаны с причинами его смерти.

Напомним, что актер Дмитрий Марьянов скончался в возрасте 47 лет, когда его везли в больницу подмосковной Лобни.