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Общество
Бокерия рассказал, в каком случае медики могли бы спасти актера Марьянова
Общество
Бокерия рассказал, в каком случае медики могли бы спасти актера Марьянова
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    Бокерия рассказал, в каком случае медики могли бы спасти актера Марьянова

    1:05  17 Октября 2017
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    Бокерия рассказал, в каком случае медики могли бы спасти актера Марьянова

    Москва, 17 октября. Если у скончавшегося накануне актера Дмитрия Марьянова была массивная тромбоэмболия легочной артерии, то при стечении определенных обстоятельств, медики могли бы спасти ему жизнь, рассказал главный сердечно-сосудистый хирург Минздрава РФ, директор Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.

    По словам хирурга, если бы у актера была массивная тромбоэмболия легочной артерии, в этом случае важную роль играл бы фактор времени.

    «Это очень сложный момент, потому что если массивная тромбоэмболия легочной артерии, то здесь для спасения только фактор времени. Он должен попасть в очень специализированный стационар, чтобы быстро поставить диагноз, взять операционную и так далее», – приводит слова хирурга газета «Известия».

    Бокерия отметил, что боли в ногах и спине, на которые жаловался Марьянов, могут быть и не связаны с причинами его смерти.

    Напомним, что актер Дмитрий Марьянов скончался в возрасте 47 лет, когда его везли в больницу подмосковной Лобни.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #москва #бокерия #марьянов
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