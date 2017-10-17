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Общество
Эксперты составили перечень наиболее опасных для женщин мегаполисов
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    Эксперты составили перечень наиболее опасных для женщин мегаполисов

    1:22  17 Октября 2017
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    Эксперты составили перечень наиболее опасных для женщин мегаполисов

    Москва, 17 октября. Список наиболее опасных для женщин мегаполисов мира был опубликован благотворительной организацией Thomson Reuters Foundation.

    Сообщается, что эксперты провели опрос, учитывая ряд факторов, таких как уровень сексуального насилия в городе, доступность медицинских услуг, экономические возможности, доступ к образованию, а также распространенность некоторых традиций, например, женского обрезания и насильственной выдачи замуж.

    Наиболее опасным городом оказался Каир. За ним следуют пакистанский Карачи и столица Демократической республики Конго Киншаса.

    Кроме того, в пятерку самых опасных городов вошли Дели (Индия) и столица Перу Лима.

    Российская столица была помещена на 16-е место.

    Автор: Ирина Новикова
    #женщины #опасность #мегаполис
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