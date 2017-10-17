Эксперты составили перечень наиболее опасных для женщин мегаполисов

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Москва, 17 октября. Список наиболее опасных для женщин мегаполисов мира был опубликован благотворительной организацией Thomson Reuters Foundation.

Сообщается, что эксперты провели опрос, учитывая ряд факторов, таких как уровень сексуального насилия в городе, доступность медицинских услуг, экономические возможности, доступ к образованию, а также распространенность некоторых традиций, например, женского обрезания и насильственной выдачи замуж.

Наиболее опасным городом оказался Каир. За ним следуют пакистанский Карачи и столица Демократической республики Конго Киншаса.

Кроме того, в пятерку самых опасных городов вошли Дели (Индия) и столица Перу Лима.

Российская столица была помещена на 16-е место.