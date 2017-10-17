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Общество
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Пожалуйста, участвуй: Трамп попросил Клинтон стать его соперником на выборах-2020 
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    Пожалуйста, участвуй: Трамп попросил Клинтон стать его соперником на выборах-2020 

    0:49  17 Октября 2017
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    Пожалуйста, участвуй: Трамп попросил Клинтон стать его соперником на выборах-2020 

    Вашингтон, 17 октября. Президент США Дональд Трамп попросил бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон принять участие в выборах президента в 2020 году.

    Как сообщает NBC, Трамп выразил надежду, что «Хиллари снова примет участие» в выборах. 

    «Она собирается сделать это? Надеюсь! Хиллари, пожалуйста, участвуй в выборах снова!», — заявил он.

    Так глава Белого дома прокомментировал журналистам свое сообщение в Twitter, в котором выразил надежду на новое соперничество с Хиллари Клинтон.

    «Меня недавно спросили, будет ли обманщица Хиллари Клинтон баллотироваться в 2020 году. Мой ответ был: «Я надеюсь на это!» — написал Трамп.

    Как сообщала «Газета.ру», ранее Трамп обвинил Клинтон в том, что она «позволила КНДР исследовать и создать ядерное оружие».

    Автор: Олеся Волкова
    #выборы #сша #клинтон #трамп
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