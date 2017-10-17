Пожалуйста, участвуй: Трамп попросил Клинтон стать его соперником на выборах-2020 

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Вашингтон, 17 октября. Президент США Дональд Трамп попросил бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон принять участие в выборах президента в 2020 году.

Как сообщает NBC, Трамп выразил надежду, что «Хиллари снова примет участие» в выборах.

«Она собирается сделать это? Надеюсь! Хиллари, пожалуйста, участвуй в выборах снова!», — заявил он.

President Trump: "Oh, I hope Hillary runs. Is she going to run? I hope. Hillary, please run again!" https://t.co/pmvu1eGFJw — NBC News (@NBCNews) October 16, 2017

Так глава Белого дома прокомментировал журналистам свое сообщение в Twitter, в котором выразил надежду на новое соперничество с Хиллари Клинтон.

«Меня недавно спросили, будет ли обманщица Хиллари Клинтон баллотироваться в 2020 году. Мой ответ был: «Я надеюсь на это!» — написал Трамп.

I was recently asked if Crooked Hillary Clinton is going to run in 2020? My answer was, "I hope so!" — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2017

Как сообщала «Газета.ру», ранее Трамп обвинил Клинтон в том, что она «позволила КНДР исследовать и создать ядерное оружие».