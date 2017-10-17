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Общество
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Три человека погибли в Ирландии из-за урагана «Офелия»
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    Три человека погибли в Ирландии из-за урагана «Офелия»

    0:45  17 Октября 2017
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    Три человека погибли в Ирландии из-за урагана «Офелия»

    Дублин, 17 октября. Три человека погибли во время урагана «Офелия», обрушившегося на Ирландию. Кроме того, несколько сотен тысяч человек остались без электричества.

    Шторм «Офелия», обрушившийся в этот понедельник на Ирландию, двигается сквозь остров на север. Местные экстренные службы сообщают о трех погибших в результате падения деревьев в графствах Уотерфорд и Типперэри.

    Кроме того, как пишет газета «Известия», более 360 тысяч домов и предприятия остались без электричества их повреждения ЛЭП.

    Восстановительные работы на территории республики могут затянуться на несколько дней, предупредили ирландские власти.

    Как сообщает Национальная метеослужба Ирландии, порывы ветра в зоне распространения штормового фронта достигают 200 км/ч. «Офелия» стала наиболее значительным погодным катаклизмом в Ирландии за последние 50 лет.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #шторм #ветер #ирландия #офелия
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