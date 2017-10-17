Иракская армия двигается к мосульской плотине, контролируемой пешмерга

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Багдад, 17 октября. Федеральная полиция Ирака при поддержке сил шиитского ополчения продвигается в направлении мосульской плотины, которую удерживаются бойцы курдских вооруженных формирований пешмерга. Об этом сообщают представители курдских сил.

Ранее правительственные части Ирака восстановили контроль над городом Киркук, а также рядом ключевых нефтегазовых объектов одноименной провинции и расположенной поблизости военной базой. Продвижение иракских сил практические не встретило сопротивления со стороны пешмерги.

Как пишет «Газета.ru», у курдских частей есть точные данные, подтверждающие факт продвижения шиитского ополчения Ирак «аль-Хашд аш-Шааби» и федеральной полиции в направлении мосульской плотины.