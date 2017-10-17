Неизвестный с ножом напал на пассажиров в лондонском метро

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Лондон, 16 октября. Три человека получили нападения в результате нападения неизвестного мужчины в лондонском метро. Скотланд-Ярд пока не связывает данную атаку с терроризмом.

Как сообщается, нападение произошло на станции «Парсонс Грин». Все пострадавшие в ходе атаки были госпитализированы, их состояние пока неизвестно.

Пока по данному делу никто не задержан, сообщает RT. Инцидент произошел в 19:35 по местному времени (21:35 мск). Полиция пока не называет произошедшее терактом.

Напомним, что в середине сентября в лондонском метро сработало самодельное взрывное устройство. А 10 октября полиция Лондона заявила о нападении, в ходе которого преступник применил кислоту.