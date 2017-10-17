Экс-посол Цви Маген раскрыл подробности встречи Шойгу с Либерманом

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Тель-Авив, 17 октября. Бывший посол Израиля в России Цви Маген рассказал о переговорах министра обороны России Сергея Шойгу и главы Минобороны Израиля Авигдора Либермана.

По словам экс-посла, министры обороны двух стран, в первую очередь, планируют обсудить ситуацию в Сирии.

При этом в интервью RT политик заметил, что в течение недели Либерман отправится в США, где планирует обсудить со своим американским коллегой «те же вопросы».

«Так что тут получается интересный треугольник в том плане, что Россия посредством Израиля с Соединенными Штатами будет обсуждать этот вопрос», — подчеркнул он.

Ранее в понедельник глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу в ходе встречи со своим израильским коллегой Авигдором Либерманом заявил, что антитеррористическая операция в Сирии идет к завершению.