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Общество
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Политика
Экс-посол Цви Маген раскрыл подробности встречи Шойгу с Либерманом
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    Экс-посол Цви Маген раскрыл подробности встречи Шойгу с Либерманом

    0:07  17 Октября 2017  /обновлено: 1:02  17 Октября 2017
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    Экс-посол Цви Маген раскрыл подробности встречи Шойгу с Либерманом

    Тель-Авив, 17 октября. Бывший посол Израиля в России Цви Маген рассказал о переговорах министра обороны России Сергея Шойгу и главы Минобороны Израиля Авигдора Либермана.

    По словам экс-посла, министры обороны двух стран, в первую очередь, планируют обсудить ситуацию в Сирии. 

    При этом в интервью RT политик заметил, что в течение недели Либерман отправится в США, где планирует обсудить со своим американским коллегой «те же вопросы». 

    «Так что тут получается интересный треугольник в том плане, что Россия посредством Израиля с Соединенными Штатами будет обсуждать этот вопрос», — подчеркнул он.

    Экс-посол Цви Маген раскрыл подробности встречи Шойгу с Либерманом

    Ранее в понедельник глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу в ходе встречи со своим израильским коллегой Авигдором Либерманом заявил, что антитеррористическая операция в Сирии идет к завершению

    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #израиль #шойгу #либерман
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