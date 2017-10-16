МГУ третий раз подряд признан лучшим вузом Восточной Европы по рейтингу QS

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Москва, 16 сентября. Лучшим вузом Восточной Европы и Центральной Азии в третий раз подряд признан Московский государственный университет – согласно региональному рейтингу QS University Rankings.

МГУ набрал максимальные 100 баллов, продемонстрировав высокие результаты в категориях «академическая репутация», «репутация работодателя», «соотношение преподавательского состава и студентов», «эффективность интернет-ресурсов», пишет газета «Известия».

Второе место занял Новосибирский государственный университет (НГУ), набрав 96,7 баллов. Третье место досталось Тартускому университету из Эстонии, а четвертое – Санкт-Петербургскому государственному университету (СПбГУ).

Напомним, что в прошлом месяце в журнале Times Higher Education (THE) был опубликован рейтинг 200 лучших мировых вузов. МГУ стал единственным российским вузом, вошедшим в этот список.