Путин поручил кабмину отменить военную службу в управлении по уничтожению химоружия

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Москва, 17 октября. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложение об изменении организационно-правовой формы Федерального управления по уничтожению химического оружия при Минпромторге, предусмотрев отмену военной службы в этой структуре, сообщает пресс-служба Кремля.

Управление по безопасному хранению и уничтожению химоружия было создано по указу президента в 2000 году.

В своем указе президент поручил кабмину представить предложение об изменении организационно-правовой формы Управления, «предусмотрев отмену прохождения в этом учреждении военной службы». Правительству РФ предстоит справиться с задачей до декабря 2018 года.

Помимо этого, кабмину предстоит до декабря следующего года представить предложения, о поэтапном «вовлечение имущественных комплексов объектов по уничтожению химического оружия в хозяйственный оборот в интересах отраслей, связанных с обеспечением обороноспособности и безопасности государства…, а также в интересах других отраслей промышленности».