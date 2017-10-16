Богданов обсудил урегулирование конфликта с сирийской оппозицией

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Москва, 16 октября. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил с делегацией сирийской оппозиции во главе с лидером движения «За строительство государства» Луаем Хусейном политическое урегулирование в арабской республике, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В понедельник Богданов принял делегацию сирийской оппозиции, которую возглавил Хусейн.

Согласно сообщению российского внешнеполитического ведомства, стороны обсудили ситуацию в Сирии. Акцент в беседе был сделан на то, что необходимо активизировать усилия «по содействию политическому урегулированию кризиса» в САР.

Отмечается, что Богданов подтвердил принципиальную позицию Москвы «в пользу определения будущего Сирии самими сирийцами».

Ранее в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом заявил, что антитеррористическая операция в Сирии движется к завершению, сообщала «Газета.ру».