Курды бросают американскую технику на обочине трассы, ведущей на Киркук

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Багдад, 16 октября. Очевидцы сообщают о брошенной курдскими силами пешмерга бронетехнике американского производства вдоль главной дороги, ведущей на иракский город Киркук.

Вооруженные силы Ирака двигаются в направлении города Киркук – центра одноименной провинции, последние три года управлявшегося властями курдского автономного региона. Курдские силы пешмерга отступают, стараясь не ввязываться в бой; кроме того, очевидцы сообщают, что пешмерга оставляет на обочине трассы бронетехнику. Отмечается, что вся она американского производства.

Напомним, что ситуация вокруг Киркука – нефтяной столицы Ирака, не входящей в состав Иракского Кудистана, но занятой силами пешмерга – резко обострилась после прошедшего 25 сентября в автономии референдума о независимости.