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Новости Сирии
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Политика
Трамп заявил, что пора прекратить расследование о «вмешательстве РФ» в выборы
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    Трамп заявил, что пора прекратить расследование о «вмешательстве РФ» в выборы

    23:24  16 Октября 2017
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    Трамп заявил, что пора прекратить расследование о «вмешательстве РФ» в выборы

    Вашингтон, 16 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование о так называемом «российском вмешательстве» в выборы президента США необходимо прекратить. Об этом он заявил на пресс-конференции в Розовом саду Белого дома.

    Трамп в очередной раз опроверг слухи о «сговоре с Россией» и заявил, что это является выдумкой оппонентов, чтобы оправдать провал на выборах. Он также добавил, что американская общественность «сыта по горло» этим делом.

    «Я бы хотел, чтобы это закончилось. Вся эта штука с Россией была оправданием для демократов, которые проиграли выборы», — заявил Трамп.

    Стоит отметить, что Россия на самом высоком уровне неоднократно опровергала обвинения в так называемом «российском вмешательстве» в выборы президента США.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #трамп #выборы в сша
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