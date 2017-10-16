Журналистку, писавшую о «панамском досье», взорвали на Мальте

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Валетта, 16 октября. Журналистка Дафне Каруана Галиция, писавшая о связах премьера Мальты Джозефа Муската и двух его ближайших помощников с панамским досье, погибла в результате взрыва автомобиля. Подробности инцидента неизвестны, однако местные издания пишут, что журналистка была убита.

«Всюду мошенники, куда ни посмотришь сегодня. Ситуация отчаянная», – написала Галиция в своем блоге за полчаса до взрыва.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат уже назвал произошедшее варварским актом, пишет газета «Известия».

Галиция вела блог, в котором регулярно критиковала власти Мальты. Известно также, что две недели назад она обращалась в полицию, сообщив, что ей угрожают.

Напомним, что в апреле 2016 года немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской фирмы Mossack Fonseca, из которых следовало, что ряд мировых политиков активно использовали офшорные схемы, чтобы не платить налоги. Среди упомянутых в документах политиков были президент Украины Петр Порошенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон.