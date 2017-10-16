Пушков ответил президенту Эстонии насчет первых шагов Москвы к примирению с Западом

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Москва, 16 октября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что первый шаг на пути примирения с Западом должна сделать Москва.

«Если там считают, что «зажали» Россию в тиски, то это заблуждение», — написал в своем микроблоге в Twitter Пушков.

През-т Эстонии: 1-й шаг к примирению с Западом должна сделать Москва. Но если там считают, что "зажали" Россию в тиски, то это заблуждение. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 16, 2017

Ранее в интервью «Би-би-си» Кальюлайд заявила, что именно Россия должна сделать первые шаги на пути примирения с Западом.

«Я очень надеюсь, что отношения между западными странами и Россией могли бы наладиться и стать нормальными. Чем раньше это произойдет, тем будет лучше. Но, к сожалению, первые шаги к примирению должна сделать Россия. А не западные страны, которые лишь напоминают России о ее международных обязательствах», — сообщила в интервью глава Эстонии.

При этом входе интервью Кальюлайд неоднократно высказывала мнение о том, что Москва несет ответственность за дестабилизацию ситуации в Грузии и на Украине. Также, по ее словам, отношениям с Западом мешает то, что Россия слишком «непредсказуемая» страна.

Как сообщала «Газета.ру», ранее Кальюлайд после встречи с председателем Евросовета Дональдом Туском высказывалась против отмены антироссийских санкций.