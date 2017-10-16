Памятник «Героям Донбасса» открыли в Ростове-на-Дону

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Ростов-на-Дону, 16 октября. В Ростове-на-Дону состоялась церемония открытия памятника российским добровольцам, воевавшим в Донбассе.

Монумент под названием «Героям Донбасса» был установлен в парке имени Николая Островского. Памятник представляет собой стелу с квадратным основанием, которая облицована гранитными плитами, сверху установлен крест.

На открытии памятника присутствовали помощник президента России Владислав Сурков, глава Донецкой народной республики Александр Захарченко, мэр Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев и заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

«Хочу сказать спасибо ростовчанам и всем жителям России за то, что помогали в самые тяжелые для нас времена. Тысячи людей откликнулись на нашу общую беду», — сказал Захарченко.

Памятник изготовлен и установлен за счет внебюджетных средств. Монумент будет числиться на балансе парка имени Николая Островского.