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Новости Сирии
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Общество
Памятник «Героям Донбасса» открыли в Ростове-на-Дону
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    Памятник «Героям Донбасса» открыли в Ростове-на-Дону

    23:03  16 Октября 2017
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    Памятник «Героям Донбасса» открыли в Ростове-на-Дону

    Ростов-на-Дону, 16 октября. В Ростове-на-Дону состоялась церемония открытия памятника российским добровольцам, воевавшим в Донбассе.

    Монумент под названием «Героям Донбасса» был установлен в парке имени Николая Островского. Памятник представляет собой стелу с квадратным основанием, которая облицована гранитными плитами, сверху установлен крест.

    На открытии памятника присутствовали помощник президента России Владислав Сурков, глава Донецкой народной республики Александр Захарченко, мэр Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев и заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

    «Хочу сказать спасибо ростовчанам и всем жителям России за то, что помогали в самые тяжелые для нас времена. Тысячи людей откликнулись на нашу общую беду», — сказал Захарченко.

    Памятник изготовлен и установлен за счет внебюджетных средств. Монумент будет числиться на балансе парка имени Николая Островского.

    Автор: Алексей Громов
    #днр #россия #донбасс #ополченцы #добровольцы
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