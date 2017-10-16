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Сирия: САА завершила операцию по зачистке города Джибаб аль-Танахиж в Хаме
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    Сирия: САА завершила операцию по зачистке города Джибаб аль-Танахиж в Хаме

    23:02  16 Октября 2017
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    Сирия: САА завершила операцию по зачистке города Джибаб аль-Танахиж в Хаме

    Дамаск, 16 октября. Подразделения сирийской армии завершили операцию по зачистке в населенном пункте Джибаб аль-Танахиж в провинции Хама.

    Ранее сообщалось контрнаступлении террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России) в провинции Хама, в результате чего САА потеряла несколько населенных пунктов.

    Также была опубликованы сведения со ссылкой на компетентные источники о боестолкновениях боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) с боевиками «ан-Нусры». Сообщалось о гибели около 24 террористов ИГ1.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #иг #хама
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