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Новости Сирии
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Семнадцать бойцов пешмерга погибли в ходе продвижения иракской армии к Киркуку
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    Семнадцать бойцов пешмерга погибли в ходе продвижения иракской армии к Киркуку

    22:48  16 Октября 2017
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    Семнадцать бойцов пешмерга погибли в ходе продвижения иракской армии к Киркуку

    Багдад, 16 октября. Семнадцать бойцов вооруженных курдских формирований пешмерга погибли во время столкновений с иракской армией, продвигающейся в сторону Киркука. Еще не менее 64 получили ранения, сообщил заместитель главного врача госпиталя города Джам-Джамаль Ширзад Хасан.

    В этот понедельник подразделения иракской армии начали операцию по восстановлению контроля над провинцией Киркук, которая последние три года находилась под прямым управлением администрации курдской автономии.

    «Семнадцать членов пешмерга, а также ополченцев погибли, шестьдесят четыре получили ранения», – приводит слова врача «РИА Новости».

    Отмечается, что все погибшие члены пешмерга – это бойцы, ослушавшиеся приказа отступить со своих позиций и не оказывать сопротивления иракским войскам и шиитским ополченцам. Большая часть сил пешмерга оставила позиции без боя.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #курды #ирак #киркук #пешмерга
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