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Эксперты обнаружили серьезную уязвимость в протоколе безопасности Wi‑Fi
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    Эксперты обнаружили серьезную уязвимость в протоколе безопасности Wi‑Fi

    22:45  16 Октября 2017
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    Эксперты обнаружили серьезную уязвимость в протоколе безопасности Wi‑Fi

    Москва, 16 октября. Сеть Wi-Fi может быть небезопасна для пользователей по всему миру из-за взлома протокола безопасности WPA2. Об этом заявил бельгийский эксперт из Левенского католического университета по кибербезопасности Мэти Ванхоф, передает «Ридус».

    По его словам, в протоколе WPA2, который используется для защиты беспроводных сетей Wi-Fi, выявлена уязвимость, позволяющая отслеживать трафик между пользователем и точкой доступа.

    «Зная эту уязвимость, злоумышленник, находясь в зоне действия жертвы, может воспользоваться этим методом, получив любую информацию, даже зашифрованную», — сообщил Ванхоф.

    Он также добавил, что протокол WPA2 используется для защиты всех сетей Wi-Fi, поэтому все сети могут подвергнуться хакерской атаке. Чтобы обезопасить свою информацию, Ванхоф рекомендует своевременно обновлять все программное обеспечение, которое отвечает за безопасность, отметив, что смена пароля не поможет избежать проникновения злоумышленников.

     

    Автор: Алексей Громов
    #безопасность #хакеры #wifi #сеть #wpa2
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