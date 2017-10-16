Словакия готова «обменять» санкции против России на славянскую взаимность

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Санкт-Петербург, 16 октября. Словакия многое упустила в отношениях с РФ, тут нужны славянская взаимность, а антироссийские санкции со временем сойдут на нет. Такое мнение высказал глава парламента Словакии Андрей Данко.

Как сообщает Teraz, на полях 137-й ассамблеи Межпарламентского союза в Петербурге Данко отметил, что его страна упустила «много дел» в отношениях с Россией, потому что «хотели быть иными».

«Но нужны славянская взаимность, а также сотрудничество в экономической области», — подчеркнул Данко.

Глава парламента Словакии выразил уверенность в том, что антироссийские санкции «со временем отпадут», что даст возможность развитию торговли между странами.