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Экономика
Словакия готова «обменять» санкции против России на славянскую взаимность
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    Словакия готова «обменять» санкции против России на славянскую взаимность

    22:44  16 Октября 2017
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    Словакия готова «обменять» санкции против России на славянскую взаимность

    Санкт-Петербург, 16 октября. Словакия многое упустила в отношениях с РФ, тут нужны славянская взаимность, а антироссийские санкции со временем сойдут на нет. Такое мнение высказал глава парламента Словакии Андрей Данко.

    Как сообщает Teraz, на полях 137-й ассамблеи Межпарламентского союза в Петербурге Данко отметил, что его страна упустила «много дел» в отношениях с Россией, потому что «хотели быть иными».

    «Но нужны славянская взаимность, а также сотрудничество в экономической области», — подчеркнул Данко.

    Глава парламента Словакии выразил уверенность в том, что антироссийские санкции «со временем отпадут», что даст возможность развитию торговли между странами. 

    Словакия готова «обменять» санкции против России на славянскую взаимность

    Автор: Олеся Волкова
    #санкции #словакия #данко
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