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Власти Москвы пригласят горожан участвовать в проектах по модернизации музеев
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    Власти Москвы пригласят горожан участвовать в проектах по модернизации музеев

    22:34  16 Октября 2017
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    Власти Москвы пригласят горожан участвовать в проектах по модернизации музеев

    Москва, 16 октября. В следующем году московские власти намерены провести широкий проект по привлечению жителей столицы к программе модернизации городских музеев. Об этом сообщает департамент культуры города.

    Программа столичных властей представлена под названием «Культурные центры. Будущее». Как рассказал  замруководителя департамента культуры города Владимир Филиппов, ее целью является привлечение москвичей к проектам, связанным с модернизацией городских музеев.

    «Все складывается так, что следующим проектом в следующем году у нас может стать обсуждение модернизации, улучшение туристической привлекательности и клиентоориентированности московских музеев», – приводит слова Филиппова телеканал «360».

    Проект модернизации музеев стал уже третьим столичным проектом с активным привлечением жителей города. В прошлом году правительство занималось модернизацией библиотек в Москве, а в 2015 году проект был посвящен модернизации организации детского отдыха в период каникул.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #москва #общество #модернизация #музеи
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