Германия приостановила военно-инструкторскую миссию на севере Ирака

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Берлин, 16 октября. Германия приостановила инструкторскую миссию на севере Ирака в связи с эскалацией конфликта между курдами и правительственными силами на севере страны. Об этом сообщает пресс-служба федерального министерства обороны Германии.

«Инструкторская миссия временно прервана по соображениям безопасности в связи с неясной ситуацией в Ираке», — говорится в сообщении.

Немецкие военные инструкторы находились на севере Ирака с 2014 года, где занимались подготовкой личного состава курдских отрядов пешмерга, которые вели борьбу с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ). В инструкторской миссии бундесвера были задействованы 140 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.