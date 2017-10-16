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Германия приостановила военно-инструкторскую миссию на севере Ирака
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    Германия приостановила военно-инструкторскую миссию на севере Ирака

    22:30  16 Октября 2017
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    Германия приостановила военно-инструкторскую миссию на севере Ирака

    Берлин, 16 октября. Германия приостановила инструкторскую миссию на севере Ирака в связи с эскалацией конфликта между курдами и правительственными силами на севере страны. Об этом сообщает пресс-служба федерального министерства обороны Германии.

    «Инструкторская миссия временно прервана по соображениям безопасности в связи с неясной ситуацией в Ираке», — говорится в сообщении.

    Немецкие военные инструкторы находились на севере Ирака с 2014 года, где занимались подготовкой личного состава курдских отрядов пешмерга, которые вели борьбу с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ). В инструкторской миссии бундесвера были задействованы 140 человек.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #курды #ирак #германия #инструкторская миссия
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