Трамп прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах

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Вашингтон, 16 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения против него в сексуальных домогательствах являются «фейковыми новостями».

Журналисты попросили главу Белого дома прокомментировать обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутых против него.

«Фейковые новости», — коротко ответил президент США.

Во время предвыборной гонки американские СМИ опубликовали видео, якобы снятое 11 лет назад. На записи миллиардер хвастался приставанием к женщинам. Чуть позже Трамп принес официальные извинения, объяснив ситуацию тем, что это был «мужской треп в раздевалке» и не более того.

Как сообщала «Газета.ру», в ходе разгоревшегося скандала о приставаниях Трампа заявили еще несколько женщин.