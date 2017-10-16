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Трамп прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах
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    Трамп прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах

    22:28  16 Октября 2017
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    Трамп прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах

    Вашингтон, 16 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения против него в сексуальных домогательствах являются «фейковыми новостями».

    Журналисты попросили главу Белого дома прокомментировать обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутых против него.

    «Фейковые новости», — коротко ответил президент США.

    Во время предвыборной гонки американские СМИ опубликовали видео, якобы снятое 11 лет назад. На записи миллиардер хвастался приставанием к женщинам. Чуть позже Трамп принес официальные извинения, объяснив ситуацию тем, что это был «мужской треп в раздевалке» и не более того. 

    Трамп прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах

    Как сообщала «Газета.ру», в ходе разгоревшегося скандала о приставаниях Трампа заявили еще несколько женщин.

    Автор: Олеся Волкова
    #сша #трамп
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