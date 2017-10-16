Генсек ООН призвал иракские и курдские власти к диалогу

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Нью-Йорк, 16 октября. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш внимательно следит за развитием событий в иракской провинции Киркуш. Об этом журналистам в понедельник заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Гутерреш надеется на то, что курдские и иракские власти смогут урегулировать противоречия, задействовав мирный политический диалог.

«Он призывает федеральные власти и региональное правительство Курдистана предпринять скоординированные шаги для предотвращения новых столкновений, эскалации ситуации или нарушений закона и порядка», — отметил Дюжаррик.

Напомним, ранее правительственные войска Ирака начали наступление на объекты курдов в провинции Киркук для того, чтобы взять под свой контроль нефтяные месторождения в регионе.