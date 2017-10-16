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Украина
Украинские националисты захватили «вертолетную площадку Януковича» в центре Киева
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    Украинские националисты захватили «вертолетную площадку Януковича» в центре Киева

    22:16  16 Октября 2017
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    Украинские националисты захватили «вертолетную площадку Януковича» в центре Киева

    Киев, 16 октября. Украинские националисты захватили здание выставочного центра «Парковый», расположенного в центре Киева, где находилась так называемая вертолетная площадка бывшего президента страны Виктора Януковича. Об этом сообщает партия «Национальный корпус», сформированная на базе батальона «Азов», в отношении которого в России возбуждено уголовное дело.

    Как сообщают представители движения, члены «Национального корпуса», а также экстремистского движения «Правый сектор»1 (запрещен в России) и националистической партии «Свобода» требуют национализировать «вертолетную площадку Януковича».

    «Сегодня мы, националистические силы, люди, которые получали независимость своей кровью, берем это здание под контроль. Мы требуем немедленно остановить «неопределенный статус» этого сооружения и вернуть его в государственную собственность», – написали участники акции в Facebook.

    Кроме того, они выступили с требованием провести открытый конкурс по целевому назначению сооружения, а также дать открытую оценку стоимости комплекса, включая землю, на которой он расположен.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    #киев #украина #янукович #националисты #площадка
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