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Ставрополь, 16 октября. Жители города Буденновска в Ставропольском крае обнаружили ошибку на новом памятнику букварю, установленному около одной из школ.

Монумент представляет собой каменную плиту, на которой расположились перо с чернильницей и классический букварь с красной буквой «А». Памятник установили около школы №2.

Однако жителей Буденновска подобный монумент привел в замешательство. Дело в том, что в текст таблички, установленной на плите, закралась ошибка. Авторы монумента процитировали древнеримского писателя Петрония: «Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя». Однако вместо частицы «ни» в тексте значится отрицательная частица «не».

Местные СМИ сообщают, что в городской администрации уже пообещали заменить табличку.

Ранее «Телеканал 360» сообщал о досадной ошибке, обнаруженной на памятнике Михаилу Калашникову, расположенному в центре Москвы: чертеж немецкого автомата «Штурмгевер‐44». Автор монумента Салават Щербаков заявил, что готов заменить часть памятника, если факт ошибки подтвердят эксперты.