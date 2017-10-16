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Неученье — тьма: на Ставрополье установили памятник букварю с ошибкой
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    Неученье — тьма: на Ставрополье установили памятник букварю с ошибкой

    22:17  16 Октября 2017
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    Неученье — тьма: на Ставрополье установили памятник букварю с ошибкой

    Ставрополь, 16 октября. Жители города Буденновска в Ставропольском крае обнаружили ошибку на новом памятнику букварю, установленному около одной из школ. 

    Монумент представляет собой каменную плиту, на которой расположились перо с чернильницей и классический букварь с красной буквой «А». Памятник установили около школы №2. 

    Однако жителей Буденновска подобный монумент привел в замешательство. Дело в том, что в текст таблички, установленной на плите, закралась ошибка. Авторы монумента процитировали древнеримского писателя Петрония: «Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя». Однако вместо частицы «ни» в тексте значится отрицательная частица «не». 

    Местные СМИ сообщают, что в городской администрации уже пообещали заменить табличку.

     

    Ранее «Телеканал 360» сообщал о досадной ошибке, обнаруженной на памятнике Михаилу Калашникову, расположенному в центре Москвы: чертеж немецкого автомата «Штурмгевер‐44». Автор монумента Салават Щербаков заявил, что готов заменить часть памятника, если факт ошибки подтвердят эксперты.

    Автор: Олеся Волькова
    #ставрополь #образование #русскийязык
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