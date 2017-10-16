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Суд Испании оставил на свободе главу полиции Каталонии
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    Суд Испании оставил на свободе главу полиции Каталонии

    22:19  16 Октября 2017
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    Суд Испании оставил на свободе главу полиции Каталонии

    Мадрид, 16 октября. Национальная судебная палата Испании оставила на свободе начальника полиции Каталонии (Mossos d'Esquadra) Хосепа Луиса Траперо. Об этом сообщили в понедельник испанские СМИ.

    Правоохранитель подозревается в участии в мятеже, поэтому у него был изъят паспорт. Кроме того, Траперо запретили покидать территорию Испании и обязали каждые 15 дней отмечаться в суде.

    По версии прокуратуры страны, Хосеп Луис Траперо не оказывал поддержки испанской полиции, которая пыталась помешать проведению референдума о независимости Каталонии.

    Напомним, ранее стало известно том, что президент Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон рассчитывает наладить политический диалог с председателем правительства Испании Мариано Рахоем.

    Автор: Алексей Громов
    #каталония #испания
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