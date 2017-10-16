Суд Испании оставил на свободе главу полиции Каталонии

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Мадрид, 16 октября. Национальная судебная палата Испании оставила на свободе начальника полиции Каталонии (Mossos d'Esquadra) Хосепа Луиса Траперо. Об этом сообщили в понедельник испанские СМИ.

Правоохранитель подозревается в участии в мятеже, поэтому у него был изъят паспорт. Кроме того, Траперо запретили покидать территорию Испании и обязали каждые 15 дней отмечаться в суде.

По версии прокуратуры страны, Хосеп Луис Траперо не оказывал поддержки испанской полиции, которая пыталась помешать проведению референдума о независимости Каталонии.

El jefe de los Mossos d'Esquadra queda en libertad con medidas cautelares https://t.co/ePTG0QkH9d pic.twitter.com/jITZaKj86C — euronews español (@euronewses) October 16, 2017

Напомним, ранее стало известно том, что президент Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон рассчитывает наладить политический диалог с председателем правительства Испании Мариано Рахоем.